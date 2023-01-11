Что такое экосистема в крипто, зачем блокчейну нужна экосистема

CentralAsia (MNG) - Биткойн стал первой криптовалютой, когда он был выпущен в 2009 году Сатоши Накамото. Участие Накамото в биткойнах закончилось в 2010 году. Последней перепиской с Накамото было электронное письмо другому разработчику биткойнов, в котором говорилось, что они «перешли к другим вещам». Невозможность представить имя в лицо привело к серьезным предположениям относительно личности Накамото, особенно в связи с ростом количества, популярности и известности криптовалют.

В результате мы можем наблюдать экспоненциальный рост экосистемы блокчейна в последние годы. Однако важно понимать экосистему и то, какую ценность она представляет для блокчейна как новой, развивающейся технологии.

Например, первая монгольская криптовалюта ArdCoin.

ArdCoin — это инновационная программа вознаграждения за лояльность на основе блокчейна, используемая Ard Financial Group (Ard Holdings) и ее дочерними компаниями.

Ard Financial Group — диверсифицированная холдинговая компания, предоставляющая финансовые услуги, главной целью которой является увеличение акционерного капитала путем инвестирования и развития ведущих финансовых и технологических компаний. Наш инвестиционный портфель состоит из таких компаний, как Ard Insurance, Ard Credit, Ard Securities, Ard Pension, Ard Assets, Ard Management, Ard Bit, TenGer Systems, MEC Partners (аrdshор.mn), Mongol Post, Ard Holdings International, Ard Leasing, Ard Properties и Ard Realty. Ard App, Ard Fintech, ArdCoin, ArdCash, CryptoNation, Ard Digital Bazaar и Digital Assets Exchange — это проприетарные цифровые продукты, основанные на искусственном интеллекте и технологии блокчейн.

Всё-таки что такое экосистема в крипто?

Экосистема в Крипто представляет собой систему из множества продуктов, которые соединяются и поддерживают друг друга внутри Блокчейна, каждый Блокчейн теперь подобен компании, предоставляющей инфраструктуру, они также захотят разработать полную собственную экосистему.

Основными элементами для завершения экосистемы в Crypto будут:

Транзакции и платежные услуги: Самая основная потребность блокчейна — это транзакции и платежи. Маленькие части внутри будут включать в себя: Токен, Смарт-контракты, Кошелек.

DeFi: сегодня это наиболее централизованная часть головоломки, большинство блокчейнов пытаются полностью разработать эту головоломку, DeFi предоставляет пользователям потребности в транзакциях, займах, займах, сбережениях и т. д. без стороннего посредника. Основные компоненты DeFi будут включать Stablecoin, DEX, кредитование / заимствование, синтетические...

Социальные сети, развлечения: Следующим спросом будет взаимодействие с сообществом и развлечения, в настоящее время основными компонентами в этом сегменте являются NFT, игры, азартные игры,...

Корпоративные блокчейн-решения: Наконец, применение блокчейна на практике в ряде областей, таких как финансы, цепочка поставок, здравоохранение, образование и т. д.

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