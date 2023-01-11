В Индии приостановили действие лицензий фармкомпании после гибели детей в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Власти штата Уттар-Прадеш (Индия) приостановили действие лицензий фармацевтической компании Marion Biotech, производившей сироп Док-1 Макс, прием которого стал причиной смерти 20 детей в Узбекистане. Об этом сообщает Business Standard.

«У компании было два типа лицензий на производство биологических и небиологических препаратов, действие обеих приостановлено до дальнейшего уведомления», — приводит Moneycontrol слова представителя департамента безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств штата Уттар-Прадеш.

Поводом для приостановки названо молчание Marion Biotech в ответ на требование департамента указать причины производственных нарушений на заводе в городе Нойда, где выпускался Док-1 Макс. Официальная нота была направлена компании 30 декабря, ответ должен был поступить до 5 января.

«Мы дали дополнительное время, но компания не ответила, и после оценки нарушений, выявленных на заводе в ходе проверки, вчера было принято решение о приостановлении действия лицензии на производство», — сказал чиновник.

По его словам, как только результаты лабораторных исследований укажут на высокое содержание этиленгликоля в производимых Marion Biotech сиропах от кашля, компания может быть привлечена к ответственности.

Напомним, в сентябре-декабре текущего года в Узбекистане было зарегистрировано 19 смертей, причиной которых был указан прием препарата Док-1 Макс производства индийской фармкомпании Marion Biotech. Все жертвы – дети в возрасте до шести лет. 7 января стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего вышеназванный сироп.

По данным Минздрава Узбекистана, в некоторых сериях препаратов Док-1 Макс и Амбронол вместо пропиленгликоля или вместе с ним содержались этиленгликоль и диэтиленгликоль.

Служба госбезопасности (СГБ) установила, что «ответственными сотрудниками ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» при проведении лабораторных исследований данных лекарственных средств были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации».

По факту гибели детей возбуждены уголовные дела, несколько человек, занимавшихся регистрацией лекарственного средства в Узбекистане, его импортом и продажей, арестованы. Семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей, своего поста лишился и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев. Реализация всех препаратов производства Marion Biotech приостановлена, как и прохождение таможенного контроля импортируемых Quramax Medikal из Индии лекарственных средств.

Власти Индии начали следствие в отношении Marion Biotech. В ходе проверки были выявлены отклонения в производстве препаратов и системе обеспечения постоянного контроля продукции в соответствии со стандартами качества.