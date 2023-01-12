В Туркменистане выпал снег, в некоторых регионах страны мороз обновил температурные рекорды

CentralAsia (TM) - На юге Туркменистана в ближайшие дни ожидаются аномальные холода. Об этом сообщает «Метеожурнал».

Как ожидается, 12-15 января температура на юге Марыйского велаята опустится до -18-23, местами до -25 градусов.

В Марыйской области в поселке Уч-Аджи сегодня утром, 12 января зафиксирована температура -26,2 градуса.

Аномально холодно на всей территории страны. Даже в субтропиках страны в Эсенгулы температура утром 12 января упала до -10,8 градусов, побив рекорд минимальной температуры дня, который ранее составлял -7,5 градусов и был отмечен 88 лет назад, в 1935 году.

В Туркменабаде (Чарджоу) мороз достиг -22 градусов. Это сразу на 6 градусов больше рекорда минимальной температуры дня, отмеченного в 1974 году, когда в этот день было -16 градусов. Очень морозно в Керки, где сегодня -20,6 градусов.

Рекорды минимальной температуры сегодня побиты в Серахсе, где температура -17,9 градусов (предыдущий рекорд -11,4 градусов в 1977 году).

Ниже -20 градусов все также в отдельных пустынных районах на севере Туркменистана. В Екеже температура -22,2 градуса.

Как сообщает turkmen.news, в Серхетабаадском районе в его новых границах (с Тахтабазаром) прошли сильнейшие снегопады. Глубина снежного покрова достигает 20 см.

В остальных районах юго-востока снега выпало меньше. В Керки 8 см, Бурдалыке и Байрамали 7 см, Уч-Аджи 10 см.

Также 6-8 см снега в равнинной и предгорной части выпало в полосе предгорий Копетдага от Газанджика до Бами. В частности, в Гызыларбате 8 см, Газанджике 6 см.

В остальных районах снега выпало менее 5 см, а в ряде районах осадков не было совсем. В частности, без снежно, на большей части Балканской и Дашогузской областей, на части территории Ахала и Лебапа.

В прочих городах снега выпало:

Ашхабад – 4 см,

Серахсе – 4 см,

Бахардене – 1 см,

Туркменабаде (Чарджоу) – 2 см,

Ербенте – 1 см,

Дарган-Ате – 1 см.