В Туркменистане выпал снег, в некоторых регионах страны мороз обновил температурные рекорды

- Туркменистан, погода
- 15:05, 12 января 2023
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CentralAsia (TM) - На юге Туркменистана в ближайшие дни ожидаются аномальные холода. Об этом сообщает «Метеожурнал».
Как ожидается, 12-15 января температура на юге Марыйского велаята опустится до -18-23, местами до -25 градусов.
В Марыйской области в поселке Уч-Аджи сегодня утром, 12 января зафиксирована температура -26,2 градуса.
Аномально холодно на всей территории страны. Даже в субтропиках страны в Эсенгулы температура утром 12 января упала до -10,8 градусов, побив рекорд минимальной температуры дня, который ранее составлял -7,5 градусов и был отмечен 88 лет назад, в 1935 году.
В Туркменабаде (Чарджоу) мороз достиг -22 градусов. Это сразу на 6 градусов больше рекорда минимальной температуры дня, отмеченного в 1974 году, когда в этот день было -16 градусов. Очень морозно в Керки, где сегодня -20,6 градусов.
Рекорды минимальной температуры сегодня побиты в Серахсе, где температура -17,9 градусов (предыдущий рекорд -11,4 градусов в 1977 году).
Ниже -20 градусов все также в отдельных пустынных районах на севере Туркменистана. В Екеже температура -22,2 градуса.
Как сообщает turkmen.news, в Серхетабаадском районе в его новых границах (с Тахтабазаром) прошли сильнейшие снегопады. Глубина снежного покрова достигает 20 см.
В остальных районах юго-востока снега выпало меньше. В Керки 8 см, Бурдалыке и Байрамали 7 см, Уч-Аджи 10 см.
Также 6-8 см снега в равнинной и предгорной части выпало в полосе предгорий Копетдага от Газанджика до Бами. В частности, в Гызыларбате 8 см, Газанджике 6 см.
В остальных районах снега выпало менее 5 см, а в ряде районах осадков не было совсем. В частности, без снежно, на большей части Балканской и Дашогузской областей, на части территории Ахала и Лебапа.
В прочих городах снега выпало:
Ашхабад – 4 см,
Серахсе – 4 см,
Бахардене – 1 см,
Туркменабаде (Чарджоу) – 2 см,
Ербенте – 1 см,
Дарган-Ате – 1 см.