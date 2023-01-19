Представители Кыргызстана, Туркменистана и России обсудили создание транспортного коридора через Каспий

CentralAsia (KG) - Представители Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России в Астрахани обсудят перспективы создания международного мультимодального коридора.

Мультимодальный транспортный коридор будет брать начало в Кыргызстане и проходить через территории Узбекистана, Туркменистана, а потом через международный порт Туркменбаши дойдет до России. Грузы будут доставялться на автотрейлерах из Кыргызстана в морской порт Туркменбаши через Узбекистан, затем на автопаромах в Россию через Астраханскую область. Об этом сообщает А24.

По словам начальника Управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта Кыргызской Республики Адылбека Акматова, наша страна приложит все усилия, чтобы этот коридор заработал.

По словам заместителя председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева, участие Кыргызстана очень важно, потому что в Кыргызстане формируется очень серьезная грузовая база, которая тяготеет к этому маршруту.

Федеральное правительство России начало финансирвоать проект по модернизации портов в Астраханской области. Также идут работы по углублению Волго-Каспийского канала.

Как сообщают туркменские СМИ, за 11 месяцев прошлого года по Международному транспрноотм куоридору «Север –Юг» через Туркменистан перевезли более 60 тысяч тонн грузов. Через Иран в страны Южной Азии и Персидского залива доставили 220 контейнеров. Годом ранее цифра была значительно ниже: всего перевезли 700 тонн. Увеличилась перевалка цемента, химических изделий, удобрений и бумаги. Всего по итогу прошлого года на морские порты Астрахань и Оля (устье Волги) пришлось почти три миллиона тонн различных грузов.

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