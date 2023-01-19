В Афганистане количество погибших из-за резкого похолодания и снегопадов возросло до 70 человек

CentralAsia (CA) - По данным Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана, количество погибших в стране из-за сильных холодов и снегопадов возросло до 70 человек. Об этом 18 января сообщает телеканал TOLOnews.

«По предварительным данным, из-за снегопада и холодов в провинциях Бадгис, Газни, Нимруз, Гор, Пактика, Герат, Кандагар и Фарьяб погибло 70 человек, также погибло не менее 70 тысяч голов скота в Бадгисе, Сари-Пуле, Джаузджане и Фарьябе», — сказал глава оперативного центра по чрезвычайным ситуациям вышеназванного министерства муллла Абдулла Мохаммади.

Жители разных областей Афганистана сообщают, что морозы этой зимой беспрецедентны. Они считают, что основными причинами роста числа жертв в холодное время года стали бедность и безработица.

«Мы просим международное сообщество, местную администрацию и партнерские учреждения помогать местным жителям. Погода довольно холодная, а экономическое положение людей очень плохое», — сказал в интервью афганскому телеканалу житель провинции Бамиан Мохаммад-Амин Халили.

«Работы в такую холодную погоду нет, а у всех по пять-шесть детей», — рассказала жительница провинции Джаузджан Биби Гюль.

«Необходимо немедленно возобновить раздачу [гуманитарной] помощи нуждающимся семьям в провинции Фарьяб», — сообщил житель региона Рохулла Арман.

По словам представителей министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий, за последние 28 дней они передали продовольственные и непродовольственные наборы помощи около пяти тысячам семей в разных районах страны, пострадавших от волны холода.