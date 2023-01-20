Российская букмекерская компания 1xBet включена в черный список в Монголии

CentralAsia (MNG) - Онлайн-казино и иностранные игорные сайты занесены в черный список. Одной из причин повышения курса доллара США как иностранной валюты является незаконный перевод долларов США, эквивалентных 10 миллиардам тугриков в месяц, в зарубежные страны через казино и игорные компании.

26 декабря 2022 г. член правительства, министр Министерства юстиции и внутренних дел Хишгээгийн Нямбаатар заявил, что правительство примет определенные меры и улучшит правовую среду для иностранных компаний, управляющих казино и игорным бизнесом.

Нелицензионные иностранные компании, такие как «1xBet», «Linebet», «Bet365», незаконно работали в Монголии, а Комиссия по регулированию телекоммуникаций заблокировала доступ к сайту «1xbet.mn» из Монголии и занесла его в черный список. Предпринимаются дальнейшие шаги по блокировке номеров мобильных телефонов и приложений.

Также Департамент добросовестной конкуренции для потребителей установил, что компания «1xbet» нарушила Закон о рекламе. Граждане и юридические лица Монголии, сотрудничающие с вышеупомянутыми незаконными компаниями в форме денежных переводов и рекламы, находятся под следствием полиции, Департамента добросовестной конкуренции для потребителей и Главного налогового управления.

Поэтому граждане и общественность предупреждены соответствующими организациями о необходимости защитить себя от финансовых рисков, вывести свои деньги и не сотрудничать с вышеперечисленными компаниями, управляющими нелегальными казино и азартными играми.

1X Corp N.V., также 1xBet – российская букмекерская компания, основанная в 2007 году в Брянске, РФ. Действует под лицензией Curaçao eGaming License. Правоохранительные органы России подозревают компанию в незаконном заработке 63 млрд руб, запрещенную на территории РФ, продолжает работу нелегально.

В 2019 году они значительно выросли, недолго спонсируя «Челси» и «Ливерпуль», прежде чем были изгнаны за участие в незаконной деятельности.

Первоначально это было российское казино, но в 2014 году оно расширило свое присутствие в Интернете, став партнером BookmakerPub. Он поддерживает операции на Мальте, Кипре и в Абудже (Нигерия).

В начале 2020 года стало известно о продолжающейся афере, связанной с хищениями и незаконными действиями, что привлекло внимание по дипломатическим каналам.

Позднее в августе 2020 года Управление Следственного комитета по Брянской области обнародовало имена предполагаемых создателей 1xBet. Это «Сергей Каршков», «Роман Семиохин» и «Дмитрий Казорин».

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