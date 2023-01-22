В России «Телеграм» признали иностранной платформой

CentralAsia (KZ) - В России мессенждер «Телеграм» признали иностранной платформой. Такое решение принял Роскомнадзор.

Ряд российских банков лишатся возможности передавать через платформу платёжные документы и персональные данные при предоставлении услуг.

Согласно поправкам к закону «Об информации», которые приняли в 2022-м, ограничения против чат-банков вступят в силу 1 марта текущего года.

Помимо «Телеграма», возможности осуществлять денежные переводы лишатся и другие признанные Роскомнадзором иностранные мессенджеры.

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