«Талибан» раскритиковал Узбекистан за прекращение подачи электроэнергии в Афганистан в условиях аномальных холодов

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CentralAsia (UZ) - Движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, призвало Узбекистан предоставить объем электроэнергии, указанный в соглашении, подписанном между Кабулом и Ташкентом. С соответствующим заявлением выступил глава министерства иностранных дел в правительстве, сформированном талибами, Амир-Хан Муттаки, сообщает телеканал TOLOnews.

Муттаки раскритиковал Узбекистан за прекращение подачи электроэнергии в Афганистан в условиях морозной зимы.

«Они [узбекистанская сторона] должны оставаться верными своему обещанию, которое они дали [афганской государственной энергетической компании] Da Afghanistan Breshna Sherkat, что будут поставлять нам более 400 мегаватт электроэнергии. Сейчас они отключили электричество, и люди сталкиваются с проблемами», — сказал глава афганского МИДа.

Жители Кабула рассказывают, что отключения электроэнергии в афганской столице происходят в течение последних нескольких недель, и это — в условиях беспрецедентно холодной зимы. По словам столичных жителей, электричество подается только один час в сутки.

«Электроэнергия подается на полчаса ночью. Мы сталкиваемся со многими проблемами. Вы знаете, что мы не можем установить дровяные печи в квартирах макрорайонов, поэтому мы используем газ для отопления наших домов», — рассказал житель Кабула по имени Афгани.

«Мы день и ночь прилагаем усилия, чтобы решить эти проблемы всеми возможными способами», — заверил глава Кабульского департамента энергетики и водных ресурсов Хекматулла Ахундзаде.

Основными поставщиками электроэнергии в Афганистан являются Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Иран. Контракт на поставки узбекистанского электричества афганцам был продлен в начале января во время визита представителя «Талибана» в Ташкент. Проблемы с поставками электроэнергии начались на фоне энергетического кризиса в самом Узбекистане — из-за аномальных холодов потребление света в стране резко возросло, местных мощностей не хватает.