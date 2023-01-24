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Монголия-Венгрия будет сотрудничать в дипломатической подготовке

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Венгрии Баатаржав Сайннямбуу встретился с госпожой Оршолия Пачай-Томасич, президент Венгерской дипломатической академии Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, 18 января 2023 г.

Отметив удовлетворение образовательным сотрудничеством между двумя странами и успешной реализацией программы стипендий правительства Венгрии, стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в области дипломатической подготовки.

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