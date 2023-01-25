Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Документ опубликован в базе Верховной рады.

Документ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за невыполнение приказа, за дезертирство — от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие — от 5 до 10 лет тюрьмы.

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 69 и 75 УК Украины «Об исключении возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим» и «Об освобождение от отбывания наказания».

Также подписанный президентом документ ужесточает санкции за совершение военных административных правонарушений.

Закон предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр военнослужащих, военнообязанных и резервистов при прохождении сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

В общественном движении «Честно» заявили, что закон существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

Верховная рада одобрила законопроект в середине декабря и отправила на подпись Зеленскому. Спустя два дня на сайте украинского президента появилась петиция с требованием не подписывать законопроект, а наложить на него вето, обращение вскоре набрало необходимое число подписей для рассмотрения. С критикой выступили и многие правозащитники, указав, что законопроект приняли слишком быстро — его включили в повестку дня парламента Украины, приняли и направили президенту в течение одного дня.

При этом главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный поддержал инициативу, подчеркнув, что армия держится на дисциплине. Он пояснил, что из-за некоторых случаев невыполнения приказов образуются «оголенные участки фронта», которые вынуждены закрывать другие военные, что приводит к увеличению потерь. «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — резюмировал Залужный и попросил Зеленского одобрить законопроект.