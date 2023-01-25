У берегов Южной Кореи затонул корабль с 22 людьми на борту

CentralAsia (CA) - Грузовое судно, зарегистрированное в Гонконге, затонуло у острова Чеджу на юге Южной Кореи. На борту были 22 человека: 14 граждан КНР и восемь – Мьянмы, часть из них удалось спасти, остальных ищут. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на береговую охрану.

Корабль-лесовоз Jin Tian перевозил древесину, находясь примерно в 148 км южнее города Согвипхо на острове Чеджу. Ночью он подал сигнал бедствия. По словам представителя береговой охраны, пятерых моряков спасли проплывавшие мимо корабли. Поисковая операция продолжается.

Японский телеканал NHK сообщает со ссылкой на национальную береговую охрану, что было спасено 13 человек.