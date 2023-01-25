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Вице-премьер Монголии находится с рабочим визитом в Великобритании

CentralAsia (MNG) -  В рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Великобританией вице-премьер Монголии Амарсайхан Сайнбуян находится с рабочим визитом в Лондоне.

В ходе своего визита Амарсайхан Сайнбуян встретился с председателем Монголо-британской торговой палаты Джоном Гроганом, и обменялся мнениями о возможности сотрудничества с инвесторами и бизнесменами во многих градостроительных и инфраструктурных проектах, реализуемых правительством Монголии, а также о торгово-экономических отношениях между двумя странами.

Председатель монголо-британской торговой палаты Джон Гроган выразил благодарность Монголии за временное включение Великобритании в список безвизовых стран, что является важным шагом в развитии туристического сектора Монголии и делового сотрудничества.

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