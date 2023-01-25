США передадут Украине танки «Абрамс», Германия приняла решение передать «Леопарды», - СМИ

Американский танк «Абрамс»

CentralAsia (CA) - Сразу несколько западных средств массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Украине американских танков M1 Abrams.

Первым об этом сообщила газета Wall Street Journal. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон объявит об этом в среду утром (по местному времени). Один из неназванных американских чиновников сказал изданию Politico, что США могут отправить Киеву около 30 танков Abrams.

Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», отправка американских танков делается с целью подтолкнуть правительство Германии к поставкам ВСУ немецких танков Leopard-2.

Вчера вечером журнал Spiegel написал со ссылкой на свои источники, что канцлер Германии Олаф Шольц уже принял решение о поставках Leopard-2 Украине - и Киев может получить по меньшей мере одну танковую роту (то есть около 14 машин). Позже об этом же сообщило агентство Рейтер. Сведения пока не подтверждены официально.

Россия уничтожит все американские танки Abrams, которые США поставят Украине, как и все прочие образцы западного вооружения до этого, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Если будет принято решение о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки без всяких сомнений будут уничтожены, как и все остальные образцы военной техники НАТО», – цитирует Антонова пресс-служба российского посольства.

Россия до этого обещала уничтожить артиллерийские ракетные комплексы «Хаймерс», поставленные Украине и системы еще не поставленных ПВО «Пэтриот».