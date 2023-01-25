В Афганистане число погибших из-за аномальных морозов выросло до 124 человек

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CentralAsia (CA) - В Афганистане за последние две недели из-за аномальных морозов 124 человека, сообщает BBC со ссылкой на представителей движения «Талибан». По словам и.о. министра по борьбе со стихийными бедствиями, муллы Мохаммада Аббаса Ахунда, также погибло около 70 тыс. голов домашнего скота.

По информации министерства, это самая холодная зима в стране за последние десять лет. Многие районы полностью отрезаны от внешнего мира из-за сильных снегопадов. Отправленные на помощь жителям горных районов военные вертолёты не могут приземлиться. По словам и.о. министра, в ближайшие десять дней ожидается потепление, но власти обеспокоены растущим числом погибших.

«Большинство людей, погибших от холода, были пастухами или жили в сельской местности. У них не было доступа к медицинской помощи. Мы беспокоимся о тех, кто всё ещё остаётся в горных районах. Большинство дорог, проходящих через горы, были закрыты из-за снега. Машины там застревают, а пассажиры погибают при низких температурах», – сказал Мохаммад Ахунд.

Ранее стало известно, что температура в Афганистане упала до -28 градусов.