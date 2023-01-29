Афганских девушек не допустят к вступительным экзаменам в университеты, - Reuters

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CentralAsia (CA) - Министерство высшего образования Афганистана приказало частным университетам не допускать девушек к вступительным экзаменам в следующем месяце, подчеркнув свою политику по ограничению женщин в высшем образовании, пишет Reuters.

Письмо министерства было адресовано учреждениям северных провинций Афганистана, включая Кабул, где с конца февраля должны пройти экзамены. В письме отмечено, что учреждения, которые не соблюдают правила, будут привлечены к ответственности.

Министерство высшего образования в декабре приказало университетам не допускать девушек «до особого распоряжения».