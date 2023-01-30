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41-летняя монгольская борица завоевала золотую медаль на Кубке Ивана Ярыгина
41-летняя Очирбатын Бурмаа
41-летняя Очирбатын Бурмаа

CentralAsia (MNG) -  Борцы из 11 стран приняли участие в международном турнире «Кубок Ивана Ярыгина» в Красноярске 26-29 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Участие в международных соревнованиях «Кубок Ивана Ярыгина» приняли около 300 спортсменов из 11 стран — России, Белоруссии, Молдавии, Киргизии и Узбекистана, а также из Греции, Турции, Марокко, Ирана, Египта и Монголии.

На турнире, который проводится ежегодно с 1991 года, более 60 борцов из Монголии завоевали 4 золота, 4 серебра, 3 бронзы, всего 11 медалей.

41-летняя Очирбатын Бурмаа одержала победу над своей соотечественницей Энх-Амарын Даваанасан и завоевала золотую медаль.

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