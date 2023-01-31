Таджикистан этой весной присоединится к единой энергосистеме Центральной Азии, - Минэнерго РТ

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CentralAsia (TJ) - Процесс присоединения электросетей центральной части Таджикистана к Центральноазиатской энергетической системе (ЦАЭС) посредством линии электропередачи Узбекистана завершится не позднее апреля этого года, сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума 30 января на пресс-конференции, передает «Азия Плюс».

Он отметил, что до настоящего времени данный проект реализован примерно на 85%.

При этом министр подчеркнул, что для присоединения электросетей к региональной системе на севере республики потребуется больше времени.

Ранее сообщалось, что Таджикистан завершит процесс присоединения электросетей республики к региональной системе в течение 2022 года. В частности, в конце 2021 года об этом сказал министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.

«В следующем году Таджикистан вернется в единую энергетическую систему Центральной Азии», - говорил министр на Втором Евразийском конгрессе в Москве 2 декабря 2021 года.

Отмечается, что Азиатский банк развития в конце 2018 года выделил грант на сумму $35 млн для воссоединения энергосистемы Таджикистана с ЦАЭС.

На сегодня, по словам главы Минэнерго Таджикистана, почти полностью построен таджикский участок ЛЭП CASA (Центральная Азия – Южная Азия), посредством которой планируется поставлять электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

«Остались незначительные работы, которые будут завершены в ближайшее время», - отметил министр на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что до 2024 года ожидается завершение строительства подстанции в пакистанском Пешаваре, нужно будет договориться и восстановить прокладку ЛЭП через территорию Афганистана.

По данным Минэнерго РТ, общий бюджет проекта составляет $1,86 млрд, из которых $314 млн направляются на строительство таджикской части.

Необходимые средства выделены со стороны Всемирного банка, Исламского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Официальный запуск реализации проекта CASA-1000 состоялся в мае 2016 года в городе Турсунзаде при участии глав государств и правительств четырех стран-участниц проекта.

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