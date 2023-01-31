В Улан-Баторе открылась первая в стране российская криоАЗС

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии г. Улан-Батор состоялась церемония торжественного открытия первой в стране российской криогенной автомобильной газозаправочной станции (КриоАЗС).

С российской стороны в мероприятии приняли участие заместители Председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Бабаков и Алексей Гордеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии Искандер Азизов, Председатель Совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе. Монгольскую сторону представили заместитель директора Департамента соседних стран Министерства иностранных дел Буяндэлгэрийн Болор и глава департамента иностранных отношений Великого государственного Хурала Монголии Цэрэндорж Жамбалдорж.

Первая в стране КриоАЗС расположена на трассе АН-3, которая является частью международного транспортного коридора "Россия – Монголия – Китай". Это один из ключевых азиатских логистических маршрутов, играющий важную роль на рынке международных грузоперевозок. В настоящее время мировые автопроизводители серийно выпускают СПГ-транспорт. Лидерские позиции в этом секторе занимают китайские автомобильные концерны.

Гостям церемонии были представлены два СПГ-тягача и продемонстрированы операции по их заправке криотопливом.

Реализация проекта осуществлялась участником ООО "Газпром СПГ технологии" – АО "ГазХолодТехнология", а также компанией ООО "Гефест".

"Применение СПГ является эффективным, доступным, экономически выгодным и экологически позитивным решением энергетического вопроса с наименьшими выбросами углекислого газа. Реализация подобных проектов оказывает благотворное влияние на международное сотрудничество в сфере энергоресурсов. Неоспоримым подтверждением этого факта является выход СПГ на новые региональные рынки", – отметил Председатель Совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе.

Открытие современного объекта криогенной топливозаправочной инфраструктуры даст дальнейший импульс для развития СПГ-отрасли в дальневосточном регионе. Использование СПГ в крупнотоннажных автомобильных перевозках позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду и создать "зеленый" коридор на оживленной магистрали. Участники мероприятия также обсудили ключевые векторы российско-монгольского сотрудничества. Так, был рассмотрен вопрос развития энергопроектов в части перевода котельных на СПГ в семи регионах Монголии. В настоящее время здесь в качестве энергоносителя широко используется уголь. Применение сжиженного природного газа в виде топлива поможет в разы сократить выброс твердых и вредных частиц атмосферу и улучшить экологическую обстановку, в том числе в столичном районе страны.

Справка

ООО "Газпром СПГ технологии" является компанией специального назначения для реализации проектов ПАО "Газпром" по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ с целью использования в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики.

КриоАЗС предназначена для приема, хранения и заправки сжиженным природным газом (СПГ) автотранспорта, прежде всего большегрузного, использующего его в качестве моторного топлива. В состав станции входят блок с заправочными насосами, блок компримированного (сжатого) газа, криогенная контейнер-цистерна для хранения СПГ емкостью 45,7 куб. м (примерно 17 тыс. тонн криотоплива) и блок управления.

Партнерами церемонии открытия КриоАЗС в Улан-Баторе выступили ООО "Гефест" (Санкт-Петербург), ООО "Автомобильная компания – Мостранс" (Москва) и LNG Prom Technology (Улан-Батор).

источник: Газпром

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