Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совестной подготовки военных. Документ опубликован в базе правовых актов.

Российский президент поручил Минобороны совместно с МИД РФ провести с белорусской стороной переговоры и при достижении договоренности подписать соглашение.

В Белоруссии с 16 января по 1 февраля проходят совместные с Россией летно-тактические учения. В них задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии. Российско-белорусские учения проходят на территории Белоруссии регулярно и участились в 2022 году.

10 октября 2022 года стало известно о создании совместной группировки войск России и Белоруссии. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, она необходима из-за угроз со стороны западных стран. Он также уточнил, что в группировку войдет вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек. В Минобороны Белоруссии говорили, что количество российских военных в составе группировки — менее 9 тыс. человек.