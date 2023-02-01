Посол И.К.Азизов завершил свои обязанности и нанес визит вежливости к Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии И.К.Азизов нанес визит вежливости Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху в связи с выполнением своих обязанностей и своего возвращением.

Подчеркнув, что за девять лет работы посла И.К.Азизова в Монголии традиционные дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Россией расширились и вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства, Президент пожелал успехов в его дальнейшей работе и деятельности.

Посол И.К.Азизов поблагодарил Президента Монголии за встречу и выразил уверенность в том, что всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами будет и впредь развиваться, а реализуемые совместно проекты и программы будут продвигаться вперед.

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