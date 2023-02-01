Как Монголия ориентируется в изменяющейся среде безопасности

CentralAsia (MNG) - Помимо вопросов внешней безопасности, внутренняя среда безопасности Монголии также меняется.

Размышляя об изменяющейся сегодня обстановке безопасности, окружающей Монголию, Улан-Батор в настоящее время пересматривает свою Концепцию национальной безопасности 2010 года и увеличил свой оборонный бюджет на фоне роста расходов на оборону в регионе.

В 2022 году министерство обороны Японии обнародовало еще один рекордно высокий оборонный бюджет, выделив 6,82 триллиона иен ($51,4 млрд) на свои Силы самообороны Японии. Южная Корея приняла пятилетний оборонный бюджет, свидетельствующий о ежегодном увеличении на 6,8 процента. Это высокие цифры для отдельных стран, основанные на их конкретных проблемах безопасности.

Однако эти цифры нельзя сравнивать с Китаем и США.

Международный институт стратегических исследований (IISS) представил ситуацию в перспективе: «Увеличение [оборонного бюджета] Китая в 2020 году, составившее номинальные 12 миллиардов долларов США, все же было больше, чем совокупное увеличение оборонного бюджета во всех других азиатских государствах. Действительно, увеличение оборонных бюджетов США и Китая составило почти две трети общего увеличения мировых расходов на оборону в 2020 году».

В 2022 году Китай объявил о расходах на оборону в размере 1,45 триллиона юаней ($229 млрд), что на 7,1 процента больше, чем в 2021 году.

Будь то конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем или нерешенные исторические проблемы, очевидно, что региональные игроки находятся на грани. Эскалация российско-украинской войны — лишь последнее дополнение к и без того исторически спорному региону, в котором есть много нерешенных проблем безопасности. Досадный неотъемлемый риск и двусмысленные действия восточноазиатских игроков находятся в прямой зависимости от увеличения оборонных бюджетов региональных государств.

Возвращаясь к Монголии, насущные проблемы безопасности страны связаны со стабильностью двух ее соседей — России и Китая, которые являются всесторонними стратегическими партнерами. На экономические интересы и связи Улан-Батора напрямую влияют события в Москве и Пекине.

Поскольку война России с Украиной тянется к годовщине, Монголия ощущает на себе ее последствия. Монголия продолжает принимать российских граждан всех слоев общества, покидающих родную страну. Но Улан-Батор не может выдержать постоянный поток беженцев и не имеет экономических возможностей.

Это неспокойные времена для небольших государств, таких как Монголия, чтобы сбалансировать, ориентироваться и защищать свои национальные интересы. Многое зависит от того, как монгольские политики реагируют на множество внешних угроз.

Понятно, что Улан-Батор не контролирует большую часть вопросов безопасности в регионе; однако многосторонняя внешняя политика Монголии позволит ей избежать острых двусторонних вопросов между региональными игроками. Внешняя политика Монголии будет и впредь поддерживать дипломатические диалоги, мирные решения и, самое главное, сохранять свой статус страны, свободной от ядерного оружия.

Однако Монголия тоже движется к увеличению расходов на оборону. По данным Минобороны, в 2020 и 2021 годах Монголия утвердила оборонный бюджет в размере 283 млрд монгольских тугриков. В 2022 году оборонный бюджет увеличился до 296 миллиардов тугриков. В декабре 2022 года правительство Монголии утвердило бюджет министерства обороны на 2023 год в размере 312 миллиардов тугриков (примерно $91,5 млн), что на 5,4 процента больше, чем в предыдущем году.

По словам д-ра Энхболда Рэнцэна, бывшего исследователя журнала «Национальная безопасность и оборона Монголии», помимо вопросов внешней безопасности, ситуация с внутренней безопасностью в Монголии уже некоторое время меняется. По его словам, «нормальное функционирование конституционного института, судебной системы, законные выборы и затянувшиеся нерешенные социально-экономические вопросы сейчас ставятся людьми под сомнение. По мере изменения окружающей внешней среды безопасности Монголии правовые документы и структура страны также должны меняться».

В июне 2022 года Управление Совета национальной безопасности Монголии подготовило поправку к Концепции национальной безопасности 2010 года, которая была представлена президенту Хурэлсуху Ухнаа. Эти поправки должны быть рассмотрены и одобрены монгольским парламентом, прежде чем они будут полностью приняты.

Когда правительство Монголии пересмотрело свою Концепцию национальной безопасности 1994 года, Монголия находилась в процессе перехода к многопартийной демократической системе. Нынешняя редакция является одной из наиболее важных правовых рамок, которая будет определять, как Монголия будет ориентироваться в сегодняшних быстро меняющихся водах. Самое главное, Монголия должна защищать свои национальные интересы и защищать свою независимость и суверенитет.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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