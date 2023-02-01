Туркменистан мог бы вполовину сократить выбросы метана без затрат, – ООН

CentralAsia (TM) - Более половины выбросов метана в Туркменистане можно сократить без каких-либо чистых затрат. Об этом заявил экономист офиса постоянного координатора ООН Владимир Валетка на тренинге по сокращению выбросов метана.

Тренинг был организован ПРООН в Туркменистане совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщил 27 января «Туркменистан: золотой век». Мероприятие направлено на принятие стратегических мер в области управления метаном и способов снижения его выбросов.

Валетка также отметил, что расчетный объем выбросов метана в стране, составляющий около 5 млн метрических тонн в 2021 году, мог бы быть преобразован в 77 млрд киловатт-часов (КВтч) электроэнергии.

Ранее издание Progress сообщило, что по объемам выбросов метана в атмосферу Туркменистан уступает только России (объем выбросов в 2021 году составил 14,3 тонны), США (13,82 тонны) и Ирану (5,44 тонны).

Эксперт по смягчению последствий изменения климата Ольга Гасан-заде представила практики снижения выбросов метана в нефтегазовой отрасли, а также методы обнаружения и измерения выбросов.

Туркменистан обладает одним из самых больших потенциалов для низкозатратного сокращения выбросов метана, добавил постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

В конце прошлого года NASA сообщило, что из источников в Туркменистане в атмосферу выбрасывается 50,4 тонны метана в час. Этот показатель примерно равен объемам выбросов газа в результате одной из крупнейших аварий в США – утечке в каньоне Алисо в 2015 году.

В феврале 2022 года издание Bloomberg выяснило, что все месторождения на берегу Каспия, где были обнаружены утечки метана, разрабатываются госкомпаниями «Туркменгаз» и «Туркменнефть». Их причинами называют плохое техническое обслуживание нефтегазовой инфраструктуры, а также безответственное отношение работников к этим проблемам.

С января 2017 по ноябрь 2020 года зарегистрировано 944 случая утечек. Из 29-ти источников – 24 были погасшие факелы, на которых сжигаются попутные газы и которые, по неясным причинам, не горели. В некоторых случаях источниками утечек, по всей видимости, стали прохудившиеся трубы.