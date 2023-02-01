Правительство США оказывает помощь при стихийных бедствиях в ответ на монгольский Дзуд

слева: Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) - Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет 100 000 долларов через Монгольское общество Красного Креста для реагирования на дзуд, предоставляя денежные гранты уязвимым монгольским скотоводческим хозяйствам. Об этом сообщает в посольстве США в Улан-Баторе.

Соединенные Штаты внимательно следят за воздействием экстремальных холодов и дзуда на домашний скот. «Этот ответ дзуда основан на нашей текущей работе, направленной на то, чтобы помочь монгольским общинам подготовиться к экстремальным климатическим явлениям и отреагировать на них, а также помочь им быстрее прийти в себя. Как стратегический партнер Монголии и третий сосед, мы стоим плечом к плечу с монгольским народом в это трудное время», — сказал посол США Ричард Буанган.

USAID имеет давние программы, которые работают круглый год, чтобы укрепить устойчивость Монголии к дзуду, а также к другим стихийным бедствиям. Эти программы по снижению риска стихийных бедствий включают обучение и поддержку Монгольского общества Красного Креста, обучение Системе управления инцидентами совместно с Национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями и наращивание потенциала для эпиднадзора за болезнями скота.

Правительство США через USAID помогает уязвимым монгольским общинам стать более устойчивыми к стихийным бедствиям и лучше справляться с их последствиями. С 2010 года USAID выделил около 8 миллионов долларов США на поддержку программ по снижению риска бедствий в Монголии.

источник: посольство США в Монголии

Справка:

Дзуд или зуд, также бескормица — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота. Экономика Монголии длительное время находилась в жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные дзуды до сих пор могут вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в этой стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения