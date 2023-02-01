В Иране заявили, что вычислили производителя атаковавших Исфахан дронов, - ISNA

CentralAsia (CA) - Правоохранительные органы Ирана определили производителя беспилотников, атаковавших военный объект страны 29 января. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

«Благодаря анализу компонентов кузова, двигателей, системы питания и навигации этого дрона и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен его производитель», — говорится в сообщении агентства.

При этом производитель аппаратов в сообщении не назван.

В ночь на 29 января Минобороны Ирана сообщило об атаке трех беспилотников на один из производственных военных комплексов в Исфахане. Как утверждало ведомство, два из них были сбиты. Военные назвали удар неудавшимся: по их словам, атака привела лишь к незначительным повреждениям крыши цеха. Взрывы также произошли еще на нескольких иранских заводах, которые связывают с оборонным комплексом страны.

Официальные лица Ирана взрывы в Исфахане почти не комментировали. Издание The Wall Street Journal писало, что за атакой стоит Израиль, который совместно с Соединенными Штатами разрабатывает новые способы противостояния с Ираном. Арабские телеканалы Al Hadath и Al Arabiya сообщали, что к удару причастны американские военные — якобы так США предупреждают Тегеран и Москву, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены». Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что, вопреки заявлениям иранских властей, атака прошла «с огромным успехом», а ущерб оказался гораздо больше.