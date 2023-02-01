В настоящее время монгольские авиакомпании выполняют прямые рейсы по 18 направлениям

CentralAsia (MNG) - В этом году, согласно утвержденному зимнему расписанию международных маршрутов, осуществляется 18 прямых рейсов в Алматы, Бангкок, Бишкек/Шарджа, Пусан, Пекин, Стамбул, Москва/Шереметьево, Пхукет, Сеул/Инчхон, Токио/Нарита, Тяньцзинь, Улан-Удэ, Франкфурт, Ханой, Харбин, Гонконг, Хух-Хото и Иркутск.

Также, в результате подписания соглашения о воздушном транспорте между Монголией и США прямые рейсы начнутся в 2024 году. Прямые рейсы увеличат количество пассажиров и выполнят запросы более 50 000 граждан Монголии, которые уже много лет живут и учатся в США.

Помимо монгольской государственной компании МIAT международные рейсы выполняют частные компании, такие как Hunnu-Air и AeroMongolia. Также компания «Mongolian Airlines» осуществляет грузоперевозки самолетами AIRBUS A330-200 и A320-200.

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