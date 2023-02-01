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Тайвань зафиксировал приближение 34 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Тайваня за прошедшие сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива девять кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также было обнаружено 34 летательных аппарата НОАК, говорится в пресс-релизе ведомства. Там уточнили, что авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы Тайваня находятся в состоянии готовности.

Отмечается, что 20 самолетов НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе два истребителя Су-30, два J-11, четыре J-10, шесть J-16, беспилотники BZK-005 и BZK-007, многоцелевой самолет Y-8, противолодочный самолет Y-8 и два самолета радиоэлектронной разведки Y-8.

Китай считает Тайвань своей территорией, ситуация на острове обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. С тех пор китайская армия регулярно проводит учения близи острова.

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