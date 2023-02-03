Французская компания розничной торговли Carrefour планирует открыть свой филиал в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Монгольская группа «Алтан жолоо» планирует открыть в стране международную сеть магазинов Carrefour.

«Carrefour, который продает качественную продукцию по низким ценам в любой стране, планирует одновременно открыть три филиала в стране. Местонахождение филиала и дата открытия будут официально объявлены на следующей неделе», — сообщили в отделе маркетинга ООО «Алтан жолоо Трейд».

Carrefour SA (с фр. — «перекрёсток», произносится Карфур) — французская компания розничной торговли, оператор одноимённой розничной сети. Штаб-квартира — в Масси (Эсон).

Первый магазин Carrefour (не гипермаркет) открылся в 1960 году в пригороде Анси, недалеко от перекрестка. Сегодня это самый маленький магазин сети в мире. Группа была создана в 1958 году Марселем Фурнье, Дени Деффоре и Жаком Деффори, которые посетили несколько семинаров в Соединенных Штатах под руководством «Папы Римского по розничной торговле» Бернардо Трухильо.

Группа Carrefour первой в Европе открыла гипермаркет, большой супермаркет и универмаг под одной крышей. Они открыли свой первый гипермаркет 15 июня 1963 года в Сент-Женевьев-де-Буа, недалеко от Парижа.

У Carrefour — 15 130 магазинов (расположенных в Европе, Бразилии, Аргентине, Северной Африке и Азии), работающих под разными марками, в том числе гипермаркеты Carrefour, супермаркеты Carrefour Market, небольшие магазины Shopi и Marché Plus, дешёвые Dia, Ed, магазины cash-and-carry Promocash.

Сети Carrefour принадлежит 6067 магазинов в 29 странах мира.

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