Лавров рассказал о «потугах Запада», который старается заставить страны Центральной Азии разорвать отношения с Россией

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Россия 24» рассказал о «потугах Запада», который старается заставить страны Центральной Азии разорвать отношения с Россией.

«Насчет центральноазиатских государств. В принципе мы достаточно откровенно обсуждаем это с нашими друзьями по линии МИД и служб безопасности. Это напрямую связано с безопасностью стран. Не один год наши западные коллеги пытались насаждать там проамериканские, проевропейские, пронатовские неправительственные организации. Например, такие структуры как Агентство США по международному развитию, которые работают при Госдепартаменте США и занимаются распространением той самой «мягкой силы», которая имеет обыкновение периодически становиться не мягкой, а жесткой. Наверное, тут спорить невозможно», – отметил он в интервью.

По словам Лаврова, Запад хочет через эти инструменты «мягкой силы» как минимум поставить под сомнение дальнейшее развитие союзнических дружеских отношений между Россией и соседями, в том числе и некоторыми центральноазиаткими странами.

«Но не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти «потуги» Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию», – подчеркнул он.

Он также добавил, что «друзья понимают, какие цели преследует Запад на нашем общем пространстве, поэтому они хотят выстраивать и создавать дополнительные механизмы, призванные обеспечивать дальнейшее развитие интеграционных планов в формах, не подверженных западному влиянию, защищенных от незаконного воздействия извне».

«Там, где Запад присутствует на постсоветском пространстве, всегда ведется работа против России», – сказал он.