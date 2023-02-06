Приток русских в Монголию в прошлом году увеличился на 989% по сравнению с 2021 годом

CentralAsia (MNG) - Граждане России побили пятилетний рекорд по въезду в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. Данные, опубликованные пограничными войсками Федеральной службы безопасности (ФСБ), подсчитала «Новая газета Европа» (New Newspaper Europe).

В статье «Россияне побили 5-летний рекорд выезда в Среднюю Азию, Армению и Монголию», в частности, отмечается, что россияне выезжали из своей страны в соседние страны и страны СНГ 8,4 млн раз, что на 4,7 млн случаев больше, чем в 2021 год, когда был COVID.

Сообщается, что в прошлом году российские граждане пересекали границу на выезде в общей сложности 24,3 миллиона раз, что на 2,9 миллиона случаев больше, чем в 2021 году. Самыми популярными направлениями были Абхазия (признанная Россией отдельной страной от Грузии), Турция, Казахстан, ОАЭ и Египет. По данным «Новой газеты Европы», в прошлом году в эти страны было совершено 15,1 млн вылетов.

Соседние с Россией страны и страны СНГ, не имеющие общей границы с Россией (за исключением Беларуси и Молдовы), в прошлом году столкнулись с массовым притоком российских граждан: по сообщениям, число людей, уехавших в эти страны, достигло 8,4 млн человек (рост на 130% по сравнению с до 2021 года).

Согласно отчету, приток русских в Монголию в прошлом году увеличился на 989 процентов по сравнению с 2021 годом. Тогда выезд в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%.

Количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло в два раза и превысило 100 тысяч. Также увеличилось число выездов россиян в Таиланд, Шри-Ланку, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.

источник: madn.com

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