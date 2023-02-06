В Монголии проведен тренинг «Остановить передачу ВИЧ, вируса гепатита В и сифилиса от матери ребенку»

CentralAsia (MNG) - При поддержке ВОЗ Министерство здравоохранения совместно организует обучение по методологии тройной элиминации для медицинских работников и проводит оценку реализации «Процедур по предотвращению передачи ВИЧ, вируса гепатита В и сифилиса от матери ребенку», изданного приказом Министерства. A/614 среди медицинских учреждений, предоставляющих услуги дородового и материнского здоровья в городе Улан-Батор и местных провинциях, в сотрудничестве с Национальным центром инфекционных заболеваний и Монгольской федерацией акушерства и гинекологии.

Оценка внедрения проводится в общей сложности в 30 учреждениях здравоохранения, в том числе в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка, специализированных больницах, родильных домах Өргөө, Хурээ, Амгалан, санаториях районов Баянгол, Баянзурх, Сонгинохайрхан, Сухбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул, и 18 центров семейного здоровья и 2 частных больниц.

Медицинские работники в городе Улан-Баторе и местных провинциях участвуют в двухдневном аудиторном обучении на тему «Методы предотвращения передачи ВИЧ, вируса гепатита В и сифилиса от матери ребенку». Тренировка тройного выбывания также проводилась виртуально с 31 января по 01 февраля 2023 года. После аудиторных и виртуальных тренингов учебная программа и занятия будут опубликованы в Интернете и доступны для всех медицинских работников.

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