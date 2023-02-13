ОДКБ должна решить проблемы на границах, - Лукашенко

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал решить проблемы на границах стран-участниц ОДКБ. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым.

Как сообщает пресс-центр президента Белоруссии, встреча прошла 13 февраля в Минске.

«Вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу записать попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств-членов ОДКБ. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру», - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо сплотиться и действовать вместе, потому что так всегда проще и легче.

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче», - уверен президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам. «Но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы ж уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию. Давайте подумаем вместе над этим», - сказал белорусский лидер.

В организацию, которая была образована в 2002 году на базе Договора о коллективной безопасности в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.