Монгольские марафонцы заняли первые места в женской и мужской категориях в Японии

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены завоевали титулы среди мужчин и женщин на 30-м международном марафонском соревновании «KIX Senshu international marathon», проходившем в Идзумисано, Япония.
Мөнхбаяр Нарандулам и Хишигсайхан Галбадрах успешно участвовали в этом марафонском соревновании и завоевали золотые медали.
В своих первых международных соревнованиях успешно выступил Элбэг Тогтохбаяр.
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