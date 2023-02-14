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Монгольские марафонцы заняли первые места в женской и мужской категориях в Японии

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены завоевали титулы среди мужчин и женщин на 30-м международном марафонском соревновании «KIX Senshu international marathon», проходившем в Идзумисано, Япония.

Мөнхбаяр Нарандулам и Хишигсайхан Галбадрах успешно участвовали в этом марафонском соревновании и завоевали золотые медали.

В своих первых международных соревнованиях успешно выступил Элбэг Тогтохбаяр.

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