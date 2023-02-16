Древние традиции или детский труд? Верховая езда с детьми-жокеями Монголии

CentralAsia (MNG) - Скачки — это освященная веками традиция, в которой в качестве жокеев часто используются дети, несмотря на национальные законы о минимальном трудоспособном возрасте и присущие им опасности.

13-летний Соёмбо Мягмарсурэн начал участвовать в скачках, когда ему исполнилось 6 лет, следуя по стопам нескольких поколений дрессировщиков лошадей. «Я люблю лошадей», — говорит он, сияя от гордости. «Прикольно скакать на лошадиной гриве, пока ветер не засвистит».

Сейчас Соёмбо хромает. Прошлой зимой он упал с лошади во время подготовки к скачкам.

Поэтому в этом году он не участвовал в гонках Наадам, летнем празднике монгольского суверенитета, который, как считается, существует со второго века до нашей эры. и проводится регулярно с 1639 года. Всемирно признанное празднование называют в местном масштабе «Три игры мужчин», учитывая его демонстрацию борьбы, стрельбы из лука и скачек.

Поэтому в этом году он не участвовал в гонках Наадам, летнем празднике монгольского суверенитета, который, как считается, существует со второго века до нашей эры и регулярно проводится с 1639 года. Всемирно признанный праздник называют «Три игры мужчин» из-за демонстрации борьбы, стрельбы из лука и скачек.

Эти виды спорта символизируют силу, мудрость и отвагу соответственно. (Несмотря на название, женщины и девушки теперь также соревнуются в последних двух соревнованиях.)

В скачках лошади пробегают от 12 до 26 километров (от 7 до 16 миль) по степи, в зависимости от возраста животного. А на их спинах юноши и девушки, такие как Соёмбо, обычно в возрасте от 6 до 13 лет, демонстрирующие мужество.

Дети-жокеи — предпочтительны, потому что они не утяжеляют лошадей — неотъемлемая часть монгольских скачек. Монгольский закон теперь предусматривает, что жокеи, соревнующиеся в Наадаме, должны быть не моложе 8 лет, несмотря на то, что законный рабочий возраст составляет 16 лет, и запрещает скачки и тренировки на длинные дистанции зимой. Но правозащитники говорят, что эти правила часто нарушаются.

Члены семей жокеев рассказали Global Press Journal, что дети в возрасте 6 лет все еще участвуют в гонках. Между тем, Организация Объединенных Наций призвала правительство Монголии полностью запретить вербовку несовершеннолетних в качестве детей-жокеев, назвав это «одной из наихудших форм детского труда».

Детское жокейство

По состоянию на 2020 год 13 100 детей были официально зарегистрированы в качестве жокеев в Агентстве развития семьи, детей и молодежи, государственном исполнительном агентстве. В период с 1990 по 2019 год во время скачек на лошадях погибло 40 детей. С начала 2021 года, по данным агентства, шесть детей погибли и около 300 получили ранения в результате падения с лошади во время скачек.

Орхонтуул Дашбумба, специалист агентства по защите детей в Архангае, говорит, что в то время как лошади обычно соревнуются только в одной скачке в день, дети-жокеи участвуют в четырех скачках, что делает их более уязвимыми к тому, чтобы потерять контроль над животным.

Соёмбо, например, вспоминает, как участвовал в четырех разных гонках — на общую дистанцию 100 километров (62 мили) — за один день.

«После третьего забега я чувствовал сонливость, — говорит он.

Количество гонок также увеличилось. С начала 2000-х все больше и больше гонок организуется после Лунного Нового года в феврале. Зимние и весенние скачки, которые проходят при отрицательных температурах, считаются еще более рискованными, и в 2019 году после судебных исков семи групп гражданского общества правительство Монголии официально запретило скачки и связанные с ними тренировки в период с ноября по май.

Однако восьмилетний Оргилбаяр Цэрэнчимэд говорит, что катается на лошадях круглый год. У него есть некоторые сожаления. «Поскольку я катаюсь на лошади зимой и летом, у меня нет времени на учебу. Поэтому я пропустил много уроков в школе», — говорит он. Житель сомона Хутаг-Өндөр аймака Булган Оргилбаяр занимается верховой ездой с 5 лет.

Правозащитники говорят, что это еще одно нарушение прав детей: многие так и не заканчивают школу. «Хотя сами дети любят скачки, они не должны отставать в плане образования», — говорит М. Отгонгэрэл, другой государственный специалист по защите детей, добавляя, что от 10% до 20% оплачиваемых детей-жокеев приходят в профессию, потому что их семьи бедны.

Нет фиксированной заработной платы

Похоже, что для детей-жокеев не существует фиксированной заработной платы, многие из которых набираются среди членов семьи, друзей и соседей — компенсация остается на усмотрение тренера. Многие всадники в Наадаме говорят, что им платили от 40 000 до 100 000 монгольских тугриков (от 12 до 30 долларов) за участие в фестивале.

Двенадцатилетний Анхбаяр Машбат, которому последние семь лет платили за верховую езду и который не раз финишировал в пятерке лучших, получает годовой заработок в размере 1 миллиона тугриков (300 долларов). Он говорит, что работает со своими лошадьми с 6 утра до 8 вечера во время тренировок и проводит не менее четырех часов в день верхом на лошади.

В исследовании весенних скачек, проведенном в 2016 году Национальной комиссией по правам человека Монголии, чуть более 9% детей-жокеев заявили, что они участвуют в скачках за деньги. (Исследование также отметило, что сами дети часто получали мелкие вознаграждения, такие как канцелярские товары, конфеты или жареные пельмени, тогда как вознаграждения и зарплаты выплачивались непосредственно родителям.)

Хонгорзул Батхишиг, пастух из сомона Хутаг-Өндөр, двое сыновей которого 9 и 10 лет участвуют в скачках, говорит, что не может их остановить. «Иногда мои дети очень слабы и устают и простужаются, катаясь на лошади», — говорит он. «В тот момент я подумал, что больше никогда не позволю своим детям кататься на лошадях. Но когда местный конюх обращается с просьбой, я не могу отказать. Детям самим нравится».

Опасный вид спорта

Каждая гонка пропитана страхом, говорит Нямзагд Гэндэнсурэн, занимающийся дрессировкой лошадей 15 лет. «Достаточно, если и ребенок, и лошадь доберутся до финиша целыми и невредимыми», — говорит он. «Это самый гордый момент». По его мнению, верховая езда — древняя монгольская традиция, и, несмотря на опасности, он не хочет, чтобы эта традиция была утеряна, а лишь слегка изменена. «Тренер должен научить ребенка правильно тянуть лошадь за пасть при входе в канавы», — говорит он. «Кроме того, фестивали должны быть упорядоченными. В прошлом многие люди следовали за скачущими лошадьми на автомобилях и мотоциклах, которые поднимали пыль и подвергали опасности гонщиков».

Ууганбаатар Галбадрах, глава отдела жалоб и инспекций Национальной комиссии по правам человека, говорит, что изменение климата также увеличило риски.

Земля более сухая, а дорожки усеяны выбоинами. «То, как монголы проводят соревнования, и климатические условия, благоприятствующие гонкам, изменились, — говорит он. Тем не менее, «полностью противостоять традиции — значит атаковать культуру».

Похоже, общественность и правительство все больше приходят к единому мнению о том, что государство должно делать больше для защиты детей-жокеев в течение всего года, говорит Эрдэнэ-Очир Өлзий, юрист независимой организации по защите прав детей ЛАНТУУН ДОХИО.

Хотя монгольский закон теперь предусматривает, что жокеи, соревнующиеся в Наадаме, должны быть не моложе 8 лет, и запрещает скачки и тренировки на длинные дистанции зимой, правозащитники говорят, что эти правила часто нарушаются.

Новые правительственные меры

В последние годы правительство предприняло больше шагов для предотвращения более рискованных форм мошенничества с детьми. В этом году он увеличил допустимый возраст детей-жокеев с 7 до 8 лет. Он также приказал организовать соревнования Наадам на уровне провинций и соумов одновременно, что, по словам защитников прав детей, ограничит общее количество скачек и, следовательно, общий риск.

В 2018 году правительство также ввело биометрическую регистрацию детей-жокеев для проверки возраста и других требований, включая обязательное страхование и защитную одежду, говорит Отгонгэрэл. Если Агентство развития семьи, детей и молодежи находит эти положения нарушенными, ответственность несет владелец лошади; 17 были обвинены в течение гоночного года 2020-21.

Однако данных о том, насколько эффективными были эти меры, нет. «Сомнительно, чтобы защитная одежда полностью соответствовала требуемому стандарту», — говорит Ууганбаатар. Более того, зимние и весенние гонки, которые продолжают тайно организовываться в нарушение государственного запрета 2019 года, полностью игнорируют эти меры безопасности.

«Есть частые случаи скачек жокеев, когда зимний сезон еще не закончился и земля еще не оттаяла, — говорит он. «Во время COVID было тихо, но в 2022 году в период запрета было проведено небольшое пари». Ранее в этом году комиссия обратилась к губернаторам провинций с призывом лучше следить за гонками в запрещенные месяцы.

Однако, что более важно, эти разрозненные меры игнорируют вопиющий момент: законный трудоспособный возраст в Монголии составляет 16 лет. Но когда дело доходит до проверенной веками традиции скачек, сторонникам трудно требовать полного запрета на участие детей-жокеев. «Мы никак не можем, — говорит Отгонгэрэл, — потому что закон гласит, что дети старше 8 лет могут кататься на лошадях».

Но по монгольскому законодательству несовершеннолетним также запрещено выполнять тяжелую работу — и, по словам активистов, трудно описать изнурительную работу по гонкам и тренировкам как-то иначе.

источник: WorldCrunch

перевод: Татар С.Майдар

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