Монголия — развивающийся экономический игрок с огромным потенциалом для британского бизнеса, — The Telegraph

CentralAsia (MNG) - У нее больше, чем золотая жила; Возможности Монголии в инфраструктуре, образовании, финансах и зеленой энергетике столь же заманчивы.

Попросите друга вызвать в памяти Монголию, и вполне вероятно, что перед вами предстанет обширная равнина среднеазиатской степи, возможно, населенная традиционными кочевым народом, живущим в прочных юртах (известных как гэр), которые не изменились за сотни лет. Земля широких открытых пространств, природной красоты и изолированности, далекая от забот современной экономики.

Ваш друг был бы отчасти прав. Монголия является наименее густонаселенной суверенной страной, всего шесть человек на квадратную милю. Ее 3,3 миллиона человек разбросаны по 18-й по величине стране мира, причем примерно половина из них проживает в центральной столице Улан-Баторе. Почти треть населения по-прежнему ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Но с тех пор как в отчете экономистов Citibank за 2011 год она была названа «генератором глобального роста», внимание всего мира было приковано к Монголии как к неиспользованной, развивающейся экономической мощи с огромным потенциалом.

На фундаментальном уровне потенциал Монголии заключается в ее природных ресурсах, но существует множество вторичных и третичных торговых и инвестиционных возможностей, которые ждут своего открытия. Приблизительно 6000 отдельных месторождений полезных ископаемых неудивительно, что добыча полезных ископаемых уже составляет 25 процентов ВВП и составляет 84 процента экспорта Монголии, но, по оценкам, только четверть страны была должным образом обследована.

Эксперты прогнозируют, что еще предстоит открыть сырьевые богатства на сумму от 1 до 3 триллионов долларов. Это открывает очевидные возможности для всех, кто имеет опыт в разведке, добыче, очистке и исследованиях, а также для поставщиков оборудования и машин. Но существует также большой интерес к инновационным и экологически безопасным методам добычи полезных ископаемых; чем более энергоэффективной и современной может стать горнодобывающая промышленность, тем лучше для всех участников.

Наряду с природными ресурсами Монголия остро осознает необходимость улучшения своей транспортной инфраструктуры, чтобы обеспечить эффективную торговлю производимым сырьем; железнодорожное строительство и связанные с ним отрасли являются ключевым приоритетом в ближайшем будущем. Страна, не имеющая выхода к морю, с небольшим количеством аэропортов, сильно зависит от автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок.

Точно так же любое значительное расширение горнодобывающего сектора Монголии будет предъявлять более высокие требования к национальной энергосистеме, которая нуждается в модернизации. В соответствии с глобальными тенденциями правительство стремится исследовать возобновляемые источники энергии, особенно в связи с тем, что Монголия была оценена как страна с самым высоким потенциалом на душу населения для производства солнечной и ветровой электроэнергии.

Поставлена амбициозная цель: к 2030 году производить 30% электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Природные богатства страны имеют и другие косвенные последствия: несколько горнодобывающих компаний активно рассматривают возможность IPO, а также реализуется программа по развитию международного финансового центр в Улан-Баторе. Опыт британских банков, консалтинговых фирм и соответствующих поставщиков финансовых услуг может иметь неоценимое значение для развития финансового сектора страны.

Наряду с экономическими возможностями Монголии существует признанная потребность в устойчивых инвестициях в ее сектор образования. Страна имеет прочную основу с надежной системой начального и среднего образования, а также растущую сеть университетов, в которых число студентов бакалавриата увеличилось в шесть раз в период с 1993 по 2010 год.

Но существует большой спрос на международные партнерства по подготовке учителей, на программы, охватывающие более отдаленные слои населения страны, и на обучение английскому языку. Часто возможности для получения образования предоставляются при корпоративной поддержке и поддержке профессионального пути, что напрямую способствует обучению специализированной рабочей силы, которая будет способствовать расширению горнодобывающей и инфраструктурной отраслей. Инжиниринг, геодезия, управление коммунальными услугами и городское планирование — все это сферы интересов, которые, по прогнозам, будут расти в ближайшие годы.

Потенциал Монголии огромен, от сырья до строительства городов, и представляет собой прекрасную возможность для британских компаний, желающих открыть для себя новую историю успеха и стать ее частью.

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источник: The Telegraph

перевод: Татар С.Майдар

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