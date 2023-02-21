В Болгарии нашли еще один грузовик с 43 нелегальными мигрантами после гибели 18 человек

CentralAsia (CA) - Полиция Болгарии после инцидента с участием нелегальных афганских мигрантов на прошлой неделе нашла еще один грузовик, в котором были спрятаны 43 человека, среди них десять — дети. Об этом каналу bTV рассказала окружная прокурор Наталья Николова.

Грузовик был задержан возле города Ихтиман, что в западной Болгарии. По словам Николовой, все 43 мигрантов, несмотря на длительное пребывание в тесном пространстве микроавтобуса, имели здоровый вид. Среди них - десять детей, самому младшему восемь лет.

Прокурор уточнила, что грузовик остановили после того, как водитель не рассчитался за топливо на автозаправочной станции. Его задержали.

Как сообщалось, тела 18 мигрантов были обнаружены в пятницу в тайном отсеке под грузом пиломатериалов в грузовике, который был оставлен на шоссе недалеко от села Локорско, в 20 километрах к северо-востоку от столицы Болгарии Софии.

Еще 34 мигранта, которые находились в грузовике, выжили, но страдают от обезвоживания и обморожения. Все они были афганцами, которые въехали в Болгарию из Турции, надеясь попасть в Западную Европу.

Болгарские власти предъявили обвинения пятерым подозреваемым в непредумышленном убийстве, участии в преступной организации и торговле людьми. В случае признания их виновными им грозит до 15 лет лишения свободы. Предполагаемый главарь находится под стражей в полиции Греции, власти которой еще не приняли решение о его экстрадиции.

Предварительные данные указывают, что задержанные принадлежали к организованной преступной группировке, которая занималась незаконной переправкой мигрантов от границы с Турцией до границы Болгарии и Сербии за 5-7 тысяч евро.

Болгария расположена на главном маршруте нелегальной миграции с Ближнего Востока и Афганистана в Европу. Хотя она установила забор с колючей проволокой вдоль своей 259-километровой границы с Турцией, с помощью местных торговцев людьми многим мигрантам все же удается попасть в страну.