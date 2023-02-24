В Госдепе назвали подарок Путина Байдену самым дорогим в 2021 году

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году подарил ему ручку и письменный набор за $12 тыс. Это стало его самым дорогим подарком за тот год, следует из отчета управления протокола Госдепа.

Согласно документу, Путин подарил американскому коллеге «лаковый миниатюрный письменный набор и ручку». Госдеп уточнил, что непринятие подарка «поставило бы в неловкое положение донора и правительство США».

Переговоры президентов России и США прошли 16 июня 2021 года на вилле La Grange в Женеве. Встреча заняла около четырех часов. Сообщалось, что Байден подарил российскому президенту хрустальную статуэтку американского бизона и очки-авиаторы. По итогам переговоров они приняли заявление о контроле над стратегическими вооружениями, но совместную пресс-конференцию проводить не стали.