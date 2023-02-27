В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

CentralAsia (CA) - В районе индонезийского острова Сулавеси фиксируется землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 101 км от города Палу на острове Сулавеси. Глубина очага землетрясения составляет 12 км. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

11 февраля у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Индонезия — одно из государств-лидеров по сейсмоопасности.