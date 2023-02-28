Посольство Афганистана в Тегеране официально передано талибам

алибы в посольстве Афганистана в Тегеране.

CentralAsia (CA) - Посольство Афганистана в Тегеране официально передано представителям радикального движения «Талибан», контролирующего власть в Кабуле с августа 2021 года. Талибы начали в нем работать с 27 февраля, сообщает телеканал TOLOnews.

Сотрудники дипломатической миссии, назначенные предыдущими властями Афганистана, покинули посольство.

Талибы отправили для работы в Тегеране семь сотрудников. Возглавлять их будет Фазль-Мохаммад Хаккани. Он не имеет статуса посла, так как Иран не признает правительство талибов, его должность именуется как «поверенный в делах афганской дипломатической миссии».

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что власти этой страны не имеют никакого отношения к смене персонала в афганском посольстве. Иранский МИД назвал передачу посольства внутренним вопросом Афганистана.

Кроме того, TOLOnews сообщил со ссылкой на представителя афганского МИДа, что консульство Афганистана в Стамбуле также передано под контроль «Талибана».

Руководить миссией будет представитель радикального движения Гульмат-Хан Задран.

Несмотря на то, что талибы контролируют власть в Афганистане уже полтора года, их правительство не признано ни одной страной в мире. Однако ранее под их контроль перешли посольства Афганистана в России, Китае, Туркмении и Пакистане.