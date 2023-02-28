экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посольство Афганистана в Тегеране официально передано талибам
алибы в посольстве Афганистана в Тегеране.
алибы в посольстве Афганистана в Тегеране.

CentralAsia (CA) -  Посольство Афганистана в Тегеране официально передано представителям радикального движения «Талибан», контролирующего власть в Кабуле с августа 2021 года. Талибы начали в нем работать с 27 февраля, сообщает телеканал TOLOnews.

Сотрудники дипломатической миссии, назначенные предыдущими властями Афганистана, покинули посольство.

Талибы отправили для работы в Тегеране семь сотрудников. Возглавлять их будет Фазль-Мохаммад Хаккани. Он не имеет статуса посла, так как Иран не признает правительство талибов, его должность именуется как «поверенный в делах афганской дипломатической миссии».

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что власти этой страны не имеют никакого отношения к смене персонала в афганском посольстве. Иранский МИД назвал передачу посольства внутренним вопросом Афганистана.

Кроме того, TOLOnews сообщил со ссылкой на представителя афганского МИДа, что консульство Афганистана в Стамбуле также передано под контроль «Талибана».

Руководить миссией будет представитель радикального движения Гульмат-Хан Задран.

Несмотря на то, что талибы контролируют власть в Афганистане уже полтора года, их правительство не признано ни одной страной в мире. Однако ранее под их контроль перешли посольства Афганистана в России, Китае, Туркмении и Пакистане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com