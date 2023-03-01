В Узбекистане постепенно отменят бумажные медицинские справки

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане уже в этом году запустят программу по переводу в электронную форму листков временной нетрудоспособности и прочих медицинских справок, а с 1 января 2024 года истребование бумажных справок от врачей будет полностью запрещено. Об этом говорится в указе президента республики Шавката Мирзиёева от 28 февраля.

Практика выдачи медицинских справок только в электронном виде будет применяться постепенно. С 1 июля 2023 года — в Ташкенте, с 1 октября — в Ташкентской и Самаркандской областях, с 1 января 2024 года — по всей стране.

При этом с 1 июля текущего года в столице начнется внедрение системы государственного медицинского страхования.

В президентском указе также закреплены решения, направленные на улучшение качества медицинских услуг. Так, Министерству здравоохранения поручено в этом году создать 30 семейных поликлиник, 110 пунктов семейного врача и до 520 мобильных махаллинских медицинских центров.

Ведомство должно до конца года провести профилактический осмотр 12,6 млн узбекистанцев в возрасте 18-40 лет, скрининговые исследования 6,3 млн граждан от 40 лет и старше по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также 3 млн жителей — по выявлению онкологии.

Кроме того, поручено обеспечить лекарствами 112 детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», провести операции кохлеарной имплантации у более 250 детей с тугоухостью, а также замене речевых процессоров у 132 детей, перенесших подобные операции.

До конца текущего года количество лиц с инвалидностью, охваченных мерами бесплатной медико-социальной реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях, следует довести до 30 тысяч человек.

В указе содержится пункт о создании общенационального движения «Правильное питание и здоровый образ жизни». В его рамках предусмотрено:

обучение населения контролю за своим здоровьем и питанием с помощью смартфонов и мобильных приложений;

усиление требований и ограничений к рекламе предназначенных для детей нездоровых продуктов питания и напитков, продукции детского питания и энергетиков, лекарственных средств, биологически активных веществ;

утверждение перечня и уменьшение потребления в образовательных учреждениях нерекомендуемых детям и молодежи продуктов, в частности содержащих большое количество сахара, соли, трансжиров, ароматизаторов и красителей;

разработка отдельных рекомендаций по здоровому питанию для каждой группы риска населения и видов заболеваний исходя из типов отечественной продукции;

создание краткого сборника рекомендаций по правильному питанию, оздоровительных упражнений и правил гигиены для детей, взрослых и престарелых;

создание необходимых условий для занятия физкультурой и правильного питания работников на рабочих местах.