Туркменистан впервые ответил на обвинения в непотизме, когда родственники президента получают выгодные госконтракты, - Тurkmen.news

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев в ходе 137-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве прокомментировал информацию о родственниках президента, получающих выгодные государственные контракты.

Хаджиев заявил, что в строительстве автобана «Ашхабад-Туркменабад», о котором говорилось в совместном расследовании turkmen.news и «Гундогара» в 2019 году, изначально участвовали четыре компании, но теперь остались лишь три.

«Одна компания, которая, как вы полагаете, связана с родственниками президента, вышла из этого акционерного общества», — пояснил он.

Замминистра не озвучил название фирмы, но, вероятно, имелась в виду «Нусай Ёллары». Этой фирмой в роли «координатора» управляет Аннаназар Реджепов — муж Дурдынабат Реджеповой, старшей из сестер второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Замглавы МИД категорически опроверг информацию о том, что родственники главы государства имеют какое-то преимущество в тендерах. Он добавил, что в Туркменистане не обращают внимания на то, чей родственник тот или иной человек.

«Извините, почему мы должны делать разницу между одними гражданами и другими гражданами? — заявил Хаджиев. — В конце концов, любые граждане Туркменистана, я не буду делить на родственников и не родственников президента, также имеют право, пользуются всеми правами и, безусловно, обязанностями, которые на них возложены».

По какой причине, в таком случае, «Нусай Ёллары» вышла из проекта строительства автобана после журналистского расследования, дипломат не уточнил. Однако стоит отметить, что дела у фирмы по-прежнему идут хорошо. В 2020 году она получила контракт на строительство автомобильного туннеля и четырех подземных пешеходных переходов в Ашхабаде (а летом 2022 года одна из построенных развязок просела).

Хаджиев в своей речи упомянул также экспорт нефтехимической продукции, в котором семья главы государства, по его словам, якобы не имеет никаких преимуществ. О том, что родственники главы государства монополизировали экспорт туркменского карбамида и нефтепродуктов, говорилось в совместном расследовании turkmen.news, «Гундогара» и OCCRP на основе документов «Архива Пандоры» в 2021 году.

Журналисты выяснили, что Хаджимурат Реджепов — двоюродный брат нынешнего президента Сердара Бердымухамедова, экспортирует 100% продукции завода «Гарабогазкарбамид» через связанные с ним фирмы Caran Holdings LP и «Ак Хазына». Другой двоюродный брат президента — Шамурат Реджепов — занимается экспортом нефтепродуктов, хлопка и другой продукции через группу компаний Delanore. После журналистского расследования компания Delanore Limited подала на добровольную ликвидацию в Великобритании, однако в Турции по-прежнему действует Delanore Group с теми же владельцами, что и в Великобритании. Владельцы, к слову, близкие друзья Шамурата Реджепова.

Еще одно расследование turkmen.news, «Гундогара» и OCCRP было посвящено бенефициарам сотового оператора-монополиста «Алтын Асыр». Как выяснилось, гендиректором этой компании в 2019 году был назначен Шихмурат Шахарлиев — муж племянницы Бердымухамедова-старшего. Помимо этого, семья Шахарлиева владеет несколькими ресторанами и ночными клубами. Информацию из этого расследования Хаджиев комментировать не стал.

У Бердымухамедова-старшего есть несколько сестер, и, соответственно, зятьев и племянников. Именно они, как «любые граждане Туркменистана», занимают высокие посты и достигают больших успехов в бизнесе. Сердар Бердымухамедов после назначения президентом произвел несколько увольнений и других шагов, из которых можно сделать вывод, что он не очень благосклонен к своим тетям и двоюродным братьям. Тем не менее, говорить о полном уничтожении непотизма в туркменской политике и бизнесе не приходится.