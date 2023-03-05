Великобритания приостановила поставки газа в Европу из-за отказа оборудования

CentralAsia (CA) - Великобритания временно приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу Interconnector, чья пропускная способность составляет до 20 млрд куб.м природного газа в год (54,7 млн в сутки), сообщает Bloomberg со ссылкой на оператора.

«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования», — говорится в статье. По данным агентства, восстановить работу трубопровода смогут не ранее 8 марта.

Как отмечает Bloomberg, поставки газа по трубопроводу Interconnector сокращались с начала недели. Агентство связывает это с резким похолоданием в Соединенном Королевстве, которое подстегнуло внутренний спрос на топливо. «Изменение погоды происходит в конце мягкой зимы, которая помогла Великобритании, как и остальной Европе, сохранить достаточные запасы газа и избежать веерных отключений. <...> Тем не менее, новый холодный фронт может оказать давление на эти запасы», — пишет Bloomberg.

После начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны западных государств, Россия запретила продавать газ в иностранной валюте «недружественным странам». После этого доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году, до примерно 7,5% в 2022-м.

На этом фоне Евросоюз в разы увеличил закупки трубопроводного газа у Норвегии и Великобритании.