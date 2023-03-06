89-летний монгол установил новые рекорды на соревнованиях в Австралии

CentralAsia (MNG) - 89 летний Раднаа Цэрэн, уроженец сомона Баяндалай аймака Өмнөговь, выиграл в прыжках в длину, беге на 400 метров и барьерном беге на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов, который проходил в Австралии в этом году.

Раднаа Цэрэн, серебряный призер Азиатских игр, выиграл тройной прыжок, бег на 60, 200 и 80 метров с барьерами в первые дни Международного турнира по легкой атлетике среди мастеров в Австралии, установив во всех них новые рекорды.

В последний день соревнований, 2 марта, он выиграл 400 метров со временем 79,19 секунды, установив новый рекорд.

Таким образом, Раднаа Цэрэн завоевал пять золотых медалей и установил пять новых рекордов на Международном соревновании мастеров по легкой атлетике в Австралии. На дистанции 400 метров он улучшил свой рекорд на 1,46 секунды.

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