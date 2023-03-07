Спикер парламента Монголии нанес визит вежливости Императору Японии Нарухито

CentralAsia (MNG) -

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии (ВГХ, парламента) Занданшатар Гомбожав во время своего официального визита в Японию нанес визит вежливости Его Величеству Императору Японии Нарухито и Ее Величеству Императрице Масако.

В ходе беседы спикер парламента Занданшатар выразил уверенность, что этот визит станет важным импульсом для укрепления «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» и активизации взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что 2023 год объявлен «Годом посещения Монголии» и в этом контексте пригласил Императора Нарухито и Императрицу Масако посетить Монголию в удобное для них время.

Подчеркнув, что в 2022 году обе страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений Его Величество Император Нарухито сказал, что дружба между двумя народами непрерывно укрепляется.

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