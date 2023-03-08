Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заочно приговорена к 15 годам тюрьмы

// DW

CentralAsia (CA) - Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, заочно приговорена судом в Минске к 15 годам лишения свободы по ряду тяжких статей, включая государственную измену. Об этом сообщает BBC.

В частности, Тихановскую признали виновной в заговоре с целью захвата государственной власти, в создании экстремистского формирования и руководстве этой экстремистской группировкой, и в публичных призывах к захвату государственной власти. В приговоре сказано, что свой срок она должна отбывать в колонии общего режима.

До массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах Тихановская работала переводчицей. События 2020 года радикально изменили ее жизнь.

Светлана Тихановская приняла участие в президентских выборах только потому, что ее мужа, предпринимателя и блогера Сергея Тихановского, к ним не допустили (сейчас Тихановский отбывает 18-летний срок; в тюрьме ему добавили 1,5 года за неповиновение администрации колонии).

Тихановскую зарегистрировала избирательная комиссия, и вокруг нее объединились оппозиционные активисты - сторонники других кандидатов, не допущенных к выборам. В первую очередь, это банкир Виктор Бабарико (арестован еще до выборов, сейчас отбывает 14-летний срок) и сооснователь «Парка высоких технологий» Валерий Цепкало (в настоящий момент находится в эмиграции).

По официальным данным, на выборах 9 августа 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская - 10,1%. Данные независимых подсчетов показывали примерно обратное соотношение. Евросоюз, США, Британия и ряд других стран не признали официальные результаты выборов, а Лукашенко - их победителем.

Многочисленные сообщения о фальсификациях на всех уровнях привели к самым массовым в истории Беларуси протестам и насилию властей и давления на недовольных со стороны силовиков. Это давление продолжается и сейчас.

Уже 10 августа Тихановскую пригласили в ЦИК Беларуси. В кабинете председателя с ней говорили два высокопоставленных силовика. После этой беседы она уехала на автомобиле в Литву - и только позже рассказала, что ее шантажировали детьми.

Тем не менее в течение следующих дней и недель она сначала стала главным лицом белорусских протестов, а затем и лидером оппозиции в изгнании.

Сейчас среди белорусских политических мигрантов много конфликтов, Тихановскую многие ее бывшие соратники укоряют, например, за недостаточно активную реакцию на российско-украинскую войну, но она по-прежнему остается самой узнаваемой участницей протестных событий 2020 года.

В качестве лидера белорусской оппозиции Светлана Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом, теперь уже бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами практически всех других стран ЕС. Например, в Польше и Германии ее визиты проходили как государственные.

Одновременно в Беларуси против нее возбуждались все новые уголовные дела. Самое первое - о создании экстремистского формирования - еще в декабре 2020-го.

Беларусь обращалась к Литве с требованием выдать Тихановскую, МИД страны на это ответил, что «скорее ад замерзнет». Интерпол также отказался объявлять ее в международный розыск.

Также Тихановская внесена в список «лиц, причастных к террористической деятельности», который ведет КГБ Беларуси.

«Я знаю, что мы обязательно вернемся домой. И мы вернемся на своих условиях, благодаря ежедневному труду, а не чьему-то разрешению или приговору», - так Светлана Тихановская прокомментировала у себя на сайте свой приговор еще до его вынесения.

В ходе прений, прошедших 27 февраля, государственный обвинитель просил приговорить Тихановскую к 19 годам.

Нынешний приговор означает, что среди главных участников протестов 2020 года людей без судимости практически не осталось. Так, отказавшиеся уезжать из Беларуси известные оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак отбывают сейчас 11 и 10 лет соответственно. В целом, по данным правозащитников, на конец февраля 2023 года в Беларуси насчитывалось более 1,4 тыс. политзаключенных.

Заочно приговор противникам Александра Лукашенко также выносится уже не в первый раз. В январе 2023 года по 12 лет заочно получили известный медиаменеджер Дмитрий Навоша и еще несколько эмигрировавших активистов - за «разжигание вражды» и сбор персональных данных силовиков.

Олимпийская медалистка Александра Герасименя и спортивный функционер Александр Опейкин также были осуждены в их отсутствие и тоже получили по 12 лет лишения свободы за «причинение вреда национальной безопасности».

Другие фигуранты

Вместе с Тихановской по делу проходили еще четверо обвиняемых: экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко и члены Координационного совета оппозиции Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Все они на процессе также отсутствовали, но были признаны судом виновными заочно, получив не менее 12 лет колонии каждый.

Мороз, возглавлявшая предвыборный штаб Тихановской, Ковалькова и Дылевский приговорены к 12 годам, Латушко - к 18.

До массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах в августе 2020 года лишь двое из пяти приговоренных имели отношение к политике. Павел Латушко был министром культуры Беларуси и послом республики в Испании, а Ольга Ковалькова возглавляла незарегистрированную партию «Белорусская христианская демократия».

Сергей Дылевский работал на Минском тракторном заводе, Мария Мороз и ее муж владели несколькими продуктовыми магазинами.

После участия в протестах 2020 года все фигуранты дела покинули Беларусь в течение трех месяцев - причем не всегда по своей воле. Ольгу Ковалькову, например, суд арестовал на 10 суток, а потом ее прямо из изолятора отвезли на границу с Польшей и велели покинуть страну.

Павла Латушко в итоге судили по восьми статьям УК Беларуси, Ольгу Ковалькову - по пяти, Марию Мороз - по четырем, Сергея Дылевского - по трем.

В обвинении против каждого присутствуют пункты о создании экстремистского формирования, покушении на захват власти и смежные с ними статьи УК.

Кроме того, Латушко, как и сама Светлана Тихановская, внесен КГБ Беларуси в список «лиц, причастных к террористической деятельности.»