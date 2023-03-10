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Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции на 14 мая
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подготовке президентских и парламентских выборов к 14 мая. Оппонентом Эрдогана станет единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Документ был подписан в резиденции Эрдогана в Бештепе в Анкаре, передает CNN Turk. Указ будет опубликован 11 марта в официальной газете Турции.

11 марта также должно пройти заседание Высшего избирательного совета (YSK), который утвердит решение о проведении выборов. В случае необходимости второй тур пройдет 28 мая. Ожидается, что дату старта предвыборной кампании объявят 16 или 18 марта.

Турецкая оппозиция начала избирательную кампанию в феврале. Они посещали районы землетрясения и обвиняли действующую власть в коррупции, которая, по их мнению, привела к большим человеческим жертвам.

Кандидатом от оппозиции станет 74-летний Кемаль Кылычдароглу. Среди своих целей он заявлял возвращение к парламентской системе правления, которая была ликвидирована Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2017 году.

Возможного победителя выборов пока никто не называл. Последствия землетрясений 6 февраля сделали практически невозможным оценку политических предпочтений граждан.

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