Военные Узбекистана и Индии завершили учения

CentralAsia (UZ) - Завершились четвёртые совместные узбекско-индийские тактические учения «Дустлик», которые с середины февраля проходили в 438-ом мотострелковом полку, дислоцированном в посёлке Бадлани штата Уттаракханд в Индии, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

В ходе двухнедельных занятий военные отработали приведение в действие самодельных взрывных устройств, установку сигнализации, горную подготовку на скалодроме, подъем на скалы и спуск с них различными способами, преодоление искусственной горной полосы препятствий, рукопашный бой, стрельбу в лесной и горной местности, а также в закрытых сооружениях.

В ходе учений также были продемонстрированы учебные тренажёры индийского производства для проведения практических занятий по огнестрельной и медицинской подготовке, производимые местной оборонной промышленностью, а также используемые индийской армией квадрокоптеры, устройства ночного и дневного видения и дальномера.

Были также показаны действия служебных собак, обученных обезвреживать вооружённого нарушителя, и орлов, обученных сбивать дроны в полёте. Индийские военные также используют птиц для аэровизуального наблюдения — небольшая видеокамера крепится на голову обученного сокола, изобрежение оттуда передаётся на монитор.

Кроме того, в ходе операции «Молния» военнослужащие двух стран организовали ночью, в условиях крайне плохой видимости, атаку на лагерь условных террористов.