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На севере Афганистана террорист-смертник подорвал себя на мероприятии журналистов, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Террорист-смертник взорвал себя утром 11 марта в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана на мероприятии, в котором участвовали журналисты, местные чиновники и несколько религиозных деятелей. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim.

Мероприятие проходило в иранском культурном центре «Тебиян». На данный момент известно о гибели двух человек, еще 14 получили ранения. Среди раненых — репортер телеканала Ariana News Наджиб Фарид и его коллега из агентства Pajhwok Абдул-Сабур Сирет. О ранении своего журналиста сообщил и телеканал TOLOnews.

Официальные комментарии по поводу случившегося от радикального движения «Талибан», которое контролирует власть в Афганистане, еще не поступали. Ни одна из антиталибских группировок ответственность за атаку в культурном центре «Тебиян» пока на себя не взяла.

Ранее сообщалось, что 9 марта смертник, связанный с афганским филиалом террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», взорвал себя в резиденции губернатора провинции Балх, административным центром которой является Мазари-Шариф. В результате погиб губернатор Балха Мохаммад-Давуд Музаммил. Он стал самым высокопоставленным чиновником талибов, которого террористам из ИГИЛ удалось убить после захвата власти талибами в августе 2021 года

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