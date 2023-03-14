Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре из-за долга в $26 млн, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Казахстан арестовал имущество работающей на Байконуре дочерней структуры Роскосмоса ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и намерен взыскать с нее задолженность в размере 13,5 млрд тенге ($26,3 млн). При этом руководителю компании запрещено покидать страну, сообщает «Московский Комсомолец».

В распоряжении редакции оказалось уведомление о возбуждении исполнительного производства и принятии мер принудительного исполнения в отношении АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» суммы задолженности в размере 13,68 млрд тенге в пользу АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек». Это решение вынес суд Международного финансового центра «Астана». Исполнительный лист был выписан еще в конце ноября 2022 года.

Как пишет «МК», возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура.

Запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре — строительство новой стартовой площадки для ракеты «Союз-5».

По данным kz24.news, основной причиной ареста стали «некорректное поведение» и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова. Речь идет, в частности, о критике задержки запуска стартовой площадки — проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова «дипломатическим просчетом».

Как пишет «МК», еще одной причиной стала общая атмосфера вокруг РФ, в том числе и антироссийские санкции, из-за этого, якобы, Казахстан не сможет использовать российские ракеты для коммерческих пусков, как предполагалось ранее, поэтому и пытается дистанцироваться.

Комплекс «Байконур», который Россия арендует у Казахстана, состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тысячи человек, из них почти 60% — граждане Казахстана, около 37% — россияне. Глава администрации Байконура назначается указами президентов обеих стран.

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