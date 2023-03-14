В турецкой провинции Османие после землетрясения образовались трещины длиной 1 км. Видео

В турецкой провинции Османие после землетрясения образовались трещины длиной 1 км

CentralAsia (CA) - В деревне Гекчедам провинции Османие после землетрясения образовались большие трещины длиной около 1 км. Об этом сообщает SonDakika.

Сообщается, что расщелины на участке около 1 км между замком Хемите и берегом реки Джейхан имели в некоторых местах глубину до 2 метров.

Osmaniye'nin Gökçedam köyünde, deprem sonrası Hemite Kalesi'nden Ceyhan Nehri kıyısına kadar uzanan yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki alanda büyük yarıklar oluştu. pic.twitter.com/GqpSbbS9lG — Sabah (@sabah) March 13, 2023

В результате землетрясения в Кахрамандаше в Османие погибли 1008 человек и 2604 человека получили ранения. После стихийного бедствия, в природе и сооружениях произошли тяжелые разрушения.

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В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию.