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В турецкой провинции Османие после землетрясения образовались трещины длиной 1 км. Видео
В турецкой провинции Османие после землетрясения образовались трещины длиной 1 км
В турецкой провинции Османие после землетрясения образовались трещины длиной 1 км

CentralAsia (CA) -  В деревне Гекчедам провинции Османие после землетрясения образовались большие трещины длиной около 1 км. Об этом сообщает SonDakika.

Сообщается, что расщелины на участке около 1 км между замком Хемите и берегом реки Джейхан имели в некоторых местах глубину до 2 метров.

В результате землетрясения в Кахрамандаше в Османие погибли 1008 человек и 2604 человека получили ранения. После стихийного бедствия, в природе и сооружениях произошли тяжелые разрушения.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию.

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