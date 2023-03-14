экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ИГ взяло на себя ответственность за теракт на севере Афганистана
Внутри культурного центра «Тебиян» после взрыва 11 марта
Внутри культурного центра «Тебиян» после взрыва 11 марта
Предыстория: На севере Афганистана террорист-смертник подорвал себя на мероприятии журналистов, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  Террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» взяло на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Балх 11 марта, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, восемь получили ранения, сообщает «Аль-Джазира».

Взрыв 11 марта произошел в культурном центре в Мазари-Шарифе во время мероприятия для журналистов через два дня после того, как смертник убил в Мазари-Шарифе губернатора провинции Балх Мохаммада Давуда Мусаммила, ответственность за это также взяло ИГ.

«Целью взрыва было мероприятие, проходившее внутри шиитского центра, чтобы вознаградить нескольких журналистов, работающих в агентствах, вовлеченных в войну и подстрекательство против ИГ»,— заявило ИГ о причинах взрыва. По данным полиции, в результате взрыва погиб охранник, а пятеро журналистов и трое детей получили ранения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com