ИГ взяло на себя ответственность за теракт на севере Афганистана

Внутри культурного центра «Тебиян» после взрыва 11 марта

CentralAsia (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» взяло на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Балх 11 марта, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, восемь получили ранения, сообщает «Аль-Джазира».

Взрыв 11 марта произошел в культурном центре в Мазари-Шарифе во время мероприятия для журналистов через два дня после того, как смертник убил в Мазари-Шарифе губернатора провинции Балх Мохаммада Давуда Мусаммила, ответственность за это также взяло ИГ.

«Целью взрыва было мероприятие, проходившее внутри шиитского центра, чтобы вознаградить нескольких журналистов, работающих в агентствах, вовлеченных в войну и подстрекательство против ИГ»,— заявило ИГ о причинах взрыва. По данным полиции, в результате взрыва погиб охранник, а пятеро журналистов и трое детей получили ранения.